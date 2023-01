Periferie, Rampelli: fiaccolata a Tor Bella Monaca per sicurezza

Solidarietà ai Carabinieri aggrediti nel corso di un intervento per sedare una lite

“Ferma condanna dell’aggressione ai danni dei due Carabinieri che, intervenuti per sedare una lite tra spacciatori, sono stati assaliti, spintonati e feriti. Teatro della notte di terrore- , consumatosi il 5 gennaio- Tor Bella Monaca, quartiere simbolo di povertà e disperazione ma anche di rinascita a solidarietà. Il quartiere si sta ribellando alla violenza e alla criminalità organizzata. Grazie all’opera quotidiana di Tiziana Ronzio, presidente dell’associazione Torpiùbella, premiata dal presidente Mattarella per le sue denunce contro i clan e il narcotraffico, e sottoposta a protezione per le minacce ricevute. Proprio la sua scorta è stata oggetto di questa vile aggressione. Per testimoniare la vicinanza alle Forze dell’Ordine, al municipio nella sua costante attività di presidio del territorio, e alla presidente Ronzio, confermo la mia partecipazione alla fiaccolata di mercoledì”.

È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia annunciando la sua presenza l’ 11 gennaio alle ore 18:00 all’iniziativa organizzata dal Municipio VI. Sui fatti del 5 gennaio Rampelli ha presentato un’interrogazione al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sapere quali urgenti iniziative di competenza intenda adottare per riportare sicurezza e legalità nel quartiere romano di Tor Bella Monaca.