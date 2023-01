Sisler: ennesimo episodio di minacce contro un nostro esponente

“Registriamo con amarezza l’ennesimo episodio di minacce perpetrato contro un nostro esponente. Questa volta ad essere oggetto di intimidazioni è Patrizia Baffi, consigliere regionale in Lombardia. Il clima d’odio fomentato in questi mesi fa male all’Italia ma non riuscirà a scalfire il percorso intrapreso dal nostro governo. Ci auguriamo che la condanna nei confronti di questi criminali sia unanime, che nessuno sottovaluti questi segnali e che tutti comprendano quanto sia utile alla nostra Nazione recuperare serietà e un sano confronto democratico”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Sandro Sisler, componente della Commissione Giustizia di Palazzo Madama in riferimento alla stella a cinque punte comparsa sui manifesti elettorali del consigliere regionale di FdI in Lombardia Patrizia Baffi.