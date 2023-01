Appennini senza neve, Caramanna: Pronte risorse a sostegno, si studiano anche ammortizzatori sociali

“La mancanza di neve sugli Appennini rischia di mettere in ginocchio non solo le regioni interessate ma anche diversi settori trainanti del nostro turismo: dagli impianti di risalita, ai punti ristoro e alberghi, fino ai maestri di sci. Per questo Fratelli d’Italia e il ministro Daniela Santanchè, sono a lavoro per reperire le risorse necessarie a sostegno”. Lo dichiara Gianluca Caramanna deputato di Fratelli d’Italia e responsabile nazionale dipartimento turismo del partito presente oggi alla riunione con gli operatori del settore, dagli albergatori ai maestri di sci, ai gestori degli impianti di risalita e con i presidenti delle Regioni interessate. “Nel dettaglio le proposte in esame sono quelle di recuperare i fondi precedentemente stanziati per il Covid e non utilizzati ed eventualmente rimborsare quanto già speso nei mesi scorsi, per mettere in sicurezza gli impianti. Inoltre il ministero valuterà la reperibilità di ulteriori fondi a sostegno del comparto. Con il ministro del Lavoro Calderone infine si stanno valutando gli ammortizzatori sociali anche per i lavoratori stagionali che non rientrano nella cassa integrazione straordinaria”, aggiunge Caramanna.

