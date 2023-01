Sanità. FdI: Impegno governo per superare scellerata e disastrosa Legge del Payback dei dispositivi medici. Incontro con delegazione aziende biomedicali

“Fratelli d’Italia conferma l’impegno del governo Meloni a superare la scellerata e disastrosa legge del Payback dei dispositivi medici. È giusto ribadire che questo Governo eredita l’ennesimo problema creato da altri, da Renzi prima e Speranza poi, con provvedimenti che rischiano di far fallire imprese, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni, che costituiscono un’eccellenza del nostro sistema produttivo. Ieri mattina una delegazione di parlamentari di FdI ha incontrato, al termine della manifestazione svoltasi a Roma, una rappresentanza delle aziende biomedicali coinvolte da questa dannosa legge. L’incontro è stato utile a dar voce alle istanze ed a rappresentare tutta la volontà di FdI ad individuare soluzioni che consentano il salvataggio delle aziende, le quali ieri hanno già trovato una prima risposta concreta, seppur non definitiva, nel decreto del Governo che ha fatto slittare alla data 30 aprile 2023 l’applicazione della normativa. Questo provvedimento, frutto anche del lavoro fatto dai parlamentari di Fratelli d’Italia, dimostra tutta l’attenzione che l’Esecutivo sta dedicando al tema e consentirà di svolgere ulteriori approfondimenti. Fratelli d’Italia si sta impegnando con i propri parlamentari sia nell’individuazione di soluzioni percorribili e duratute, sia nel recepimento delle istanze dei soggetti coinvolti ai quali da sempre abbiamo espresso la nostra solidarietà ed il nostro pieno sostegno per le difficoltà che si trovano ad affrontare”.

Così in una nota Fratelli d’Italia.