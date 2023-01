Senato. Scurria e Spinelli: Orgogliosi di rappresentare Italia in consiglio d’Europa

“Ringrazio i colleghi per avermi scelto, nel voto di oggi, tra i nove componenti effettivi della Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. Il mio impegno sarà trasferire con orgoglio in questo consesso internazionale i valori che distinguono la nostra nazione”. Lo dichiara Domenica Spinelli, senatrice di Fratelli d’Italia. A cui fa eco il collega di partito e Palazzo Madama, Marco Scurria: “Orgoglioso di rappresentare in Europa la nuova Italia che vuole avere sempre più una centralità nel contesto internazionale. Nel luogo in cui si discutono i diritti dell’uomo e dei popoli, porteremo con fierezza e orgoglio la visione della nostra patria”.

