Benzina, Antoniozzi: Da Meloni chiarezza su accise e misure concrete

“Il presidente Meloni ha chiarito con estrema semplicità i motivi per cui non sono state prorogate le misure sulle accise e ha predisposto, in consiglio dei ministri, un provvedimento che porterà a calmierare i prezzi. Abbiamo dovuto fare i conti con le minori entrate e riservare le risorse al caro bollette, senza le quali l’impatto su imprese e famiglie sarebbe stato drammatico. La decisione del Cdm di obbligare gli esercenti a pubblicare i prezzi medi e i poteri sanzionatori affidati ai prefetti regoleranno al ribasso il mercato del carburante, ponendo fine a speculazioni e maggiorazioni immotivate”.

Lo dichiara Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.