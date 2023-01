Benzina, Gardini: Sinistra e Calenda maestri di tasse e sprechi continuano con fake news

“Il governo Meloni ha fatto una scelta limpida e coerente. La sinistra e Calenda, maestri di tasse e sprechi, continuano a diffondere fake news. Il centrodestra non ha aumentato le accise né tantomeno ne sono state introdotte nuove. Questo Esecutivo ha deciso di intervenire sul caro bollette per sostenere famiglie e imprese. Con la stessa chiarezza diciamo che questa maggioranza lavorerà per eliminare definitivamente tutte le accise grottesche. Alla sinistra non restano che le solite menzogne di cui gli italiani sono stufi”.

Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Elisabetta Gardini.