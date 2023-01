Carburanti, Caramanna: Le sinistre non sono in grado neanche di fare opposizione

“Le sinistre italiane bocciate alle urne non sono in grado neanche di fare opposizione. Non solo pretendono che il governo Meloni risolva i problemi che hanno creato in oltre dieci anni al governo, ma mistificano anche la realtà sulle accise dei carburanti. É semplicemente vergognosa la campagna di fake news messa in atto dalle opposizioni, divise su tutto e unite solo nella menzogna, pur di screditare i fondi messi in campo dall’esecutivo a favore di famiglie e imprese”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Gianluca Caramanna.