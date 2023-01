Carburanti, Foti: Abbiamo scelto di aiutare famiglie ed imprese

“Nessun difetto di comunicazione. Il programma elettorale di solito è concepito per la durata della legislatura. L’intervento sulle accise fu quello del governo precedente come misura temporanea, prorogata 4 volte, certamente perché legata all’andamento del costo. Abbiamo già detto che monitoreremo la situazione. Il governo non se l’è mai presa con i gestori, semmai con la gestione all’origine. Si deve prendere atto, contrariamente a quanto si dice, che costi meno andare in auto rispetto a giugno 2022. Il problema era un altro: fronteggiare le difficoltà delle famiglie e imprese su caro bollette e accesso alla cassa integrazione o ridurre le accise. Nonostante la guerra in Ucraina che ha inciso notevolmente, abbiamo deciso di agire a favore dei primi”.

Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, OSPITE DEL PROGRAMMA Coffe Break su La7.