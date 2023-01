Carburanti, Foti: Abbiamo scelto tutela di famiglie e imprese (video)

“I provvedimenti del governo Meloni sono stati presi alla luce del sole. Forse sfugge a qualcuno che nell’ultimo anno è scoppiata pure una guerra. Si poteva fare la scelta spendendo un miliardo al mese per tenere le accise in quello stato e non intervenire sul caro bollette. Ma tra la tutela di famiglie e imprese e il pieno di auto dei parlamentari, come di altri che possono permetterselo, abbiamo scelto la prima opzione”.

Così in Aula il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, Tommaso Foti.