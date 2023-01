“La polemica delle opposizioni sul taglio delle accise è inqualificabile: il premier Meloni ha spiegato con chiarezza che un taglio sarebbe stato possibile solo in caso di maggiori entrate. Tutto il resto è solo un atteggiamento irresponsabile in un momento delicato per l’economia della Nazione teso a cercare un consenso che per loro non vi è più”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Salvo Pogliese, capogruppo di FdI in commissione Industria., Commercio, Turismo e Agricoltura.