De Corato: Cgil Milano attacca modello centrodestra regione? Le critiche dei nipotini di Panzeri sono medaglia al petto

«Bizzarra la CGIL di Milano, anche nel recente passato i rappresentanti regionali di questo sindacato si sono dimostrati favorevoli al dialogo e alla condivisione di idee. Oggi il Segretario cittadino dello stesso organismo, in maniera rozza e scomposta, nel nome di un vecchio retaggio ideologico e diventando parte attiva della campagna elettorale, disconosce tutto ciò. Non ci sorprendiamo di questo tipo di atteggiamento, consapevoli che avere come avversari ed essere distanti anni luce dai nipotini di Panzeri sia un onore, una medaglia da portare orgogliosi sul petto». Così l’onorevole Riccardo De Corato (FDI) e vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali alla Camera, già assessore della Giunta Regionale, commenta quanto dichiarato dal segretario generale di Cgil Milano, Massimo Bonini, in merito all’azione svolta da chi governa da decenni la Lombardia.

