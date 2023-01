Dl Aiuti, Vietri: Ok odg che proroga incentivi Superbonus case popolari

“È stato accolto il mio ordine del giorno al Decreto Aiuti-quarter che impegna il Governo a prorogare gli incentivi al Superbonus per le case popolari”. Lo annuncia, in una nota, la deputata di Fratelli d’Italia, Imma Vietri: “In particolare, è rimasto invariato il calendario per quanto riguarda i lavori delle case popolari, ma Enti pubblici come gli istituti delle case popolari, in carenza di personale e con molti beni immobili da gestire, sono proprio i soggetti che avrebbero bisogno di più tempo per operare i lavori di efficientamento”. Per Vietri, infatti, “lo strumento del Superbonus per la riqualificazione edilizia ed energetica dei lotti popolari è un tassello fondamentale nel lavoro di ristrutturazione e ammodernamento del patrimonio residenziale pubblico, che acquista una valenza maggiore non solo in termini di incremento medio del valore degli edifici, ma soprattutto di generale miglioramento della qualità della vita dei residenti”. Di qui la richiesta al Governo di prorogare al 31 dicembre 2024 le disposizioni in materia di Superbonus per le case popolari valutando anche la riduzione della detrazione . “L’obiettivo – conclude Vietri – è quello di permettere agli istituti di case popolari di avviare i lavori di ristrutturazione degli immobili da loro gestiti, senza preoccupazione di rimanere senza agevolazioni”

