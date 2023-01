Dl quater, Foti: Sinistra falsa vota contro sconto accise

“Urlano sul taglio delle accise dei carburanti e votano contro allo sconto delle stesse che le manteneva! L’opposizione, ipocrita come sempre, accusa il governo, falsamente, di aver aumentato le accise, ma non vota in aula il decreto quater che dà indicazioni in materia di energia. Senza autonomia energetica, saremo sempre sottoposti ai diktat degli altri Paesi. Evidentemente l’opposizione non sa essere responsabile, ma attacca arbitrariamente il governo che pensa a famiglie ed imprese. Non prendiamo lezioni da chi per vendetta fa scelte scellerate che hanno ricadute sui cittadini”.

Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.