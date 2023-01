Giubileo, Scurria: Governo pronto, in campo tutte le energie per accogliere Pellegrini

“Il governo Meloni si farà trovare pronto per l’organizzazione e la celebrazione del Giubileo del 2025. La firma del primo Dpcm sulle opere essenziali e indifferibili ne è la prova. Metteremo in campo tutte le nostre energie per la preparazione di un evento di portata storica. C’è molto lavoro da fare, ma questo esecutivo garantirà piena collaborazione con la Santa Sede e le autorità capitoline per accogliere milioni di pellegrini da tutto il mondo. La Città Eterna celebra la civiltà cristiana e Fratelli d’Italia farà tutto il necessario per darle il supporto necessario. Il Giubileo rappresenta una possibilità di ulteriore sviluppo per la Capitale d’Italia, una grande occasione per tutti i cittadini di poter vedere una Roma finalmente pronta, organizzata e accogliente, all’altezza delle altre capitali europee”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Marco Scurria.