Giubileo, Silvestroni: Grazie a Governo Meloni Roma sarà pronta

“Il Giubileo del 2025 sarà una grande occasione di crescita per la nostra città, e per la nazione interna, e il Governo Meloni con il DPCM firmato oggi ha dato l’ennesimo chiaro segnale della volontà di rendere Roma una città finalmente pronta all’accoglienza della grande mole di fedeli che arriveranno da tutto il mondo. Bisogna ringraziare anche la Santa Sede, con la quale la collaborazione si è dimostrata fattiva, e insieme scriveremo questa ennesima pagina di gioia e fede per la Capitale d’Italia.”

Lo scrive in una nota Marco Silvestroni, senatore di Fratelli d’Italia e segretario d’aula.