Tlc, Deidda: Il sottosegretario Butti in commissione trasporti il 24 gennaio

“Ringrazio il sottosegretario Butti per l’immediata disponibilità dimostrata a ritornare nella nostra Commissione della Camera dei Deputati, per completare le risposte alle domande dei commissari. La seduta, iniziata con le dichiarazioni programmatiche del Sottosegretario, purtroppo, non abbiamo potuto completarla per il lavoro dell’Assemblea e si era concluso chiedendo al sottosegretario delle risposte scritte. Vista l’importanza dei temi, della rete unica e telecomunicazioni, siamo felici che il 24 gennaio il sottosegretario sarà nuovamente ospite della IX Commissione Trasporti per completare le risposte a temi fondamentali per l’Italia. Sono soddisfatto per la grande disponibilità di confronto dimostrata e il rispetto per il Parlamento”, dichiara Salvatore Deidda, Presidente della IX Commissione Trasporti e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati

