Carburanti, Messina: Landini dice menzogne

“Ed ecco un’altra menzogna per infangare il lavoro del Governo. Stavolta, secondo Maurizio Landini, leader della Cigl, l’esecutivo non avrebbe confermato il taglio della accise- peraltro mai promesso in campagna elettorale- per mettere le risorse a vantaggio dei ricchi e per favorire condoni. Ribadiamo con forza, ai menzogneri di mestiere, nonostante la chiarezza del presidente Meloni, che la sterilizzazione delle accise sui carburanti non è un aumento e il governo non poteva fare altrimenti in questo momento: la decisione è corretta per non pesare sulla finanza pubblica e per aiutare le famiglie alle prese con il caro bollette. Le risorse sono state invece dirottate verso le fasce più sofferenti con l’intervento sulle bollette e sulle pensioni. E’ la stessa cosa fatta dal governo spagnolo che è di sinistra, per le identiche ragioni. Ma si sa, nemo propheta in patria, soprattutto per sinistra e sostenitori di falsità che per anni sono rimasti a guardare mentre gli italiani andavano in sofferenza. Questo governo è dalla parte di famiglie ed imprese e lo sta dimostrando”.

Lo dichiara Manlio Messina, vice capogruppo vicario di Fratelli d’Italia.