Milani: adesione Rossin contribuirà a crescita politica del partito

“Un caloroso benvenuto all’avv. Dario Rossin, storico esponente del centrodestra romano, che fa il suo ingresso in Fratelli d’Italia. Già consigliere capitolino per ben tre consiliature , dove ha ricoperto prestigiosi incarichi, tra i quali vice capogruppo di An, segretario d’Aula in Fdi e soprattutto il ruolo di capogruppo del più grande gruppo capitolino del Pdl, di 39 consiglieri comunali. Inoltre, nella sua qualità di avvocato cassazionista, è stato il Commissario straordinario dell’Istituto giuridico Artuto Carlo Jemolo. Accogliamo con entusiasmo la sua adesione al partito, certi che Rossin metterà la sua esperienza al centro dell’impegno politico e contribuirà alla crescita della grande comunità di Fratelli d’Italia”.

Lo dichiara in una nota Massimo Milani, deputato e coordinatore di FdI Roma