Carburanti, Foti: in maggioranza è necessario remare tutti dalla stessa parte

“Non si può far passare che abbiamo fatto tutto da soli sulle accise. In maggioranza è necessario si remi tutti dalla stessa parte. Quello del Premier Meloni è un richiamo alla coerenza. Una legge di bilancio richiede delle scelte da parte del Governo e dell’intera maggioranza. Le nostre sono state discusse e approvate in CDM, poi confermate con voto unanime in Aula. Non ho visto le mani di nessuno alzarsi in quel momento. Ritengo che quando prendi delle decisioni devi anche saper accettare la conseguente narrazione dell’opposizione e qualche dissenso nell’opinione pubblica”.

Così Tommaso Foti, Capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera in una intervista a Il Messaggero.