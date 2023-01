Cinghiali, Trancassini: villa Pamphilj chiusa, si vergogni chi criminalizzò emendamento Foti

“Quello dei cinghiali che fino a pochi mesi fa era un problema alle porte di Roma – oltre che a livello nazionale – è ormai una piaga nel centro della città. La Polizia Locale di Roma Capitale ha addirittura dovuto sbarrare le entrate di Villa Pamphilj. Non sono bastati i danni per ben 120 milioni arrecati al settore dell’agricoltura dal 2015 al 2021. La mancata gestione negli anni scorsi di una problematica così delicata, ora rappresenta un pericolo anche per i romani alla ricerca di un po’ di svago e di relax in una delle oasi verdi più belle d’Italia. Chi aveva criminalizzato l’emendamento alla legge di bilancio presentato dal capogruppo alla Camera di Fdi, Tommaso Foti, dovrebbe solo vergognarsi”.

Lo dichiara Paolo Trancassini, deputato e coordinatore del Lazio di Fratelli d’Italia.