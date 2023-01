Mafia, Malan: oggi bella giornata per Italia. Significativa vittoria Stato 

“Oggi è una bella giornata per l’Italia. L’arresto di Matteo Messina Denaro segna una significativa vittoria dello Stato contro la mafia. Le Forze dell’ordine e gli inquirenti sanno che con questo governo lo Stato è dalla loro parte nella lotta alla mafia, e questo fa la differenza per chi è in prima linea contro la criminalità organizzata. A loro va il ringraziamento di tutti gli italiani per quanto quotidianamente fanno per garantire la sicurezza di tutti noi e per contrastare il crimine”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Lucio Malan.