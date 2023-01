Messina Denaro, Rampelli: da Palermo il riscatto contro il male assoluto

“Da Palermo, città teatro delle stragi di Falcone e Borsellino, il riscatto contro il male assoluto. L’arresto di Messina Denaro da parte dei Carabinieri, dimostra che per quanto lunga e difficile possa essere la cattura di un mafioso latitante, l’Italia con le sue strutture investigative può portare a segno operazioni di questa importanza. Un altro segno per trasformare ogni vittoria simbolica in reale strumento per sconfiggere le organizzazioni criminali. Ai Carabinieri e al procuratore della Repubblica di Palermo, Maurizio De Lucia e l’aggiunto Paolo Guido, il grazie di coloro che non si sono mai arresi, hanno coltivato la speranza e praticato la resistenza. L’abbraccio dell’Italia onesta”.

E’ quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia.