De Priamo – Masi: vigili aggrediti, la resa di Gualtieri sui campi rom

“La decisione della Giunta Gualtieri di sospendere il censimento e i controlli nei campi rom, decisione maturata dopo l’aggressione ai danni di agenti di polizia locale, rappresenta la resa dell’amministrazione capitolina e la debolezza nell’affrontare la gestione dei campi rom. Dove sono finiti i progetti di superamento dei campi rom? Anziché chiedere ai vigili di non operare e di tollerare zone franche che sfuggono al rispetto delle leggi, Gualtieri chieda semmai il supporto del Governo per un adeguato piano di sicurezza e di rispetto della legalità anche in relazione ai roghi tossici e metta in campo un serio piano di superamento e di chiusura dei campi”.

Lo dichiarano il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo e la consigliera capitolina di Fratelli d’Italia Mariacristina Masi.