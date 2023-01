Messina Denaro, Foti: grazie a chi si è impegnato nella ricerca

“Lo Stato c’è. Con l’arresto di Matteo Messina Denaro la lotta alla mafia non finisce. Vinciamo, soprattutto, nella determinazione di inseguire e catturare un latitante per trent’anni. Un ringraziamento profondo a questo governo e a tutti coloro i quali si sono impegnati nella ricerca di questo boss, in particolare all’Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia e magistrati che non hanno mai ceduto di fronte a quella che sembrava una primula rossa”.

Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera al tg2.