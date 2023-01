Sovrana Bellezza 2.0 – Ritorna Sovrana Bellezza con un po’ di ritardo rispetto al previsto ma con l’entusiasmo di sempre.

Lo tsunami che ha travolto tutti noi che siamo entrati in Parlamento dopo le elezioni politiche del 25 settembre scorso ha cambiato la nostra vita, tenendoci impegnati con gli adempimenti dell’insediamento, le nuove procedure da imparare, i dossier e le norme da studiare, i decreti urgenti da approvare ma è stato anche di ispirazione.

L’ingresso in Senato è stato una grande emozione, l’inizio di un nuovo capitolo e ha portato con se’ cambiamenti, intuizioni e nuove idee.

Così per Sovrana Bellezza questo sarà un nuovo inizio: la rubrica seguirà con attenzione le iniziative del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, del Ministero delle imprese e del Made in Italy, del Ministero del Turismo e di ogni altro organo che si porrà come obiettivo la tutela e la promozione della nostra eccellenza nazionale. È di questi giorni la messa al bando del vino da parte dell’Unione Europea come alimento nocivo per la salute, alla quale il Ministero dell’Agricoltura sta rispondendo con una posizione ferma, sottolineando che tale menzognera classificazione del vino, che in Italia è un’eccellenza, avrebbe unicamente il risultato di danneggiare la nostra economia.

Nelle prossime settimane si parlerà di questo e di tanti altri temi attraverso le storie di coloro che rendono onore all’Italia con il loro lavoro.

Gli articoli usciranno con cadenza mensile a partire dal 31 gennaio, data del primo articolo della rubrica che uscì proprio il 31 gennaio 2017.

Inizia la nuova fase di Sovrana Bellezza.

