Giustizia, Balboni: FdI sostiene Nordio, serve sistema veloce ed efficiente

“Fratelli d’Italia vota a favore della mozione di maggioranza perché il ministro Nordio ha il nostro pieno sostegno, finalmente la giustizia italiana è nelle mani di una persona competente”.

Lo afferma in dichiarazione di voto il senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni, presidente della Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama.

“La cattura di Messina Denaro è stato un successo di tutta l’Italia – osserva Balboni – riconosciuto in tutto il mondo tranne in patria da certa sinistra vittima del complottismo. Non c’è alcuna intenzione di intervenire contro le intercettazioni ma contro l’abuso della pubblicazione delle conversazioni di persone che non sono neanche indagate, senza contare il loro esoso costo”.

“Siamo fieri – sottolinea Balboni – di aver approvato norme quali il Dl Rave che salvaguarda anche l’ergastolo ostativo e siamo convinti di dover rivedere anche l’abuso d’ufficio, tenuto conto che il 90 per cento dei provvedimenti per questo reato si concludono con il proscioglimento degli indagati, provocando quella burocrazia difensiva che è un costo troppo gravoso”.

“C’è bisogno – conclude Balboni – di una giustizia veloce ed efficiente, sia penale che civile, che ponga il tema della responsabilità dei magistrati e che finalmente riconosca il ruolo della magistratura onoraria per farla uscire dal limbo in cui tutt’oggi si trova confinata”.