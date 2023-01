“La Meloni è la prima leader d’Europa per gradimento con il 48 % dei consensi. E’ quanto emerge dalla ‘Global leader approval tracker’, un’analisi della società americana ‘Morning Consult’. L’ennesima dimostrazione che il suo lavoro per il bene dell’Italia è riconosciuto ed apprezzato dai cittadini e che gli attacchi strumentali di un’opposizione senza argomenti non sono serviti a nulla”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Raoul Russo.