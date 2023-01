Mafia, Foti: chi ipotizza trattativa non rispetta Stato e vittime

“Tutti coloro i quali in questi giorni stanno formulando suggestive, quanto fantasiose, ricostruzioni sull’arresto di Messina Denaro – o addirittura ipotizzano una trattativa Stato-mafia – dimostrano di non aver alcun rispetto verso le Istituzioni, nei confronti di tutte le vittime uccise dalla mafia infangandone, oltretutto, la loro memoria e nei confronti di chi ha impegnato gli ultimi trent’anni della propria vita per riuscire ad arrestarlo. Rinnovo il mio ringraziamento allo Stato che non ha mai rinunciato alla ricerca del boss, che ora si trova nel regime del carcere duro che merita. Il suo arresto è una delle più belle vittorie dello Stato italiano contro chi si illudeva di rappresentarne l’antitesi”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti.