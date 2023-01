Messina Denaro, Rampelli: la gioia di un Paese intero dimostra che i giovani sono cambiati

“La manifestazioni di gioia per la cattura di Matteo Messina Denaro dimostra che i giovani sono contro la mafia e sta crescendo una generazione di italiani che non cede al ricatto e alla paura” E’ quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia commentando i festeggiamenti dei cittadini di Castelvetrano che ieri sera e stamattina si sono ritrovati in piazza insieme agli studenti.

“Castelvetrano è giustamente, in festa – ha aggiunto Rampelli – ed è in festa tutta l’Italia. A Castelvetrano il noto criminale è nato e cresciuto e qui ha tenuto, per oltre trent’anni, sotto scacco della mafia tanti cittadini onesti con il fare ricattatorio ed intimidatorio che le organizzazioni criminali usano per raggiungere i propri scopi, seminando terrore e di conseguenza, generando omertà, spesso sotto la vile minaccia di morte se non ci si piega al loro volere.”

“La gioia in piazza di queste ore – ha concluso Rampelli – è la testimonianza che l’Italia e il Mezzogiorno stanno cambiando e sempre meno giovani si piegano ai ricatti della criminalità organizzata”