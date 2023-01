Ddl Anziani, Vietri: Bene disegno legge governo, in prima linea sostegno fragili

“Giudico molto positivamente il disegno di legge a sostegno delle persone anziane approvato in Consiglio dei ministri dal governo Meloni. La cura e l’attenzione verso chi è in età avanzata è un tema importantissimo che non va tralasciato o sottovalutato. Grazie al Patto per la Terza età gli anziani si vedono finalmente riconosciuto il diritto alla somministrazione di cure palliative nella propria abitazione, senza dover ricorrere al ricovero o alla degenza in ospedale. Ci sono poi una serie di misure a favore dell’invecchiamento attivo e di interventi per prevenire tempestivamente le fragilità delle persone più anziane. Con la prestazione universale per la non autosufficienza, inoltre, che andrà ad accorpare tutti gli aiuti attualmente in vigore, daremo un importante contributo in termini economici a chi ha bisogno di un supporto socio-sanitario. Il governo è in prima linea per tutelare i fragili e gli anziani e per dare una risposta a tutti coloro che hanno bisogno della presenza delle Istituzioni”. È quanto dichiara Imma Vietri, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo della commissione Affari Sociali alla Camera.

