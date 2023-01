41-Bis, Delmastro: incredulo per dichiarazioni Scarpinato. Governo non farà passi indietro

“Leggo, incredulo, che Scarpinato ipotizza che qualcuno voglia, con un tratto di penna, abolire l’ergastolo ostativo.

Il Governo Meloni ha salvato l’ergastolo ostativo in pochi giorni di governo, sanando l’inerzia dei vari governi a maggioranza grillina.

Scarpinato, uomo che con un tratto di penna rottamò l’inchiesta mafia appalti portata avanti da Falcone e Borsellino, stia tranquillo: Giorgia Meloni i tratti di penna, come per l’ergastolo ostativo, li usa per contrastare la mafia e non per altro.

Se Scarpinato ha sentore che qualcuno voglia cancellare l’ergastolo ostativo faccia i nomi, senza usare la medesima e indigesta grammatica allusiva del pentitismo italiano”.

È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, Deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario di Stato alla Giustizia.