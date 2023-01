Aeroporto Cagliari, ritardi causa ghiaccio sulle ali, Deidda: situazione imbarazzante

“Per il secondo giorno consecutivo gli aerei dalla Sardegna partono in ritardo a causa del ghiaccio sulle ali. È emerso che nell’Aeroporto di Cagliari non sono funzionanti i sistemi per scongelare le ali, come accade in altri aeroporti, perché siamo un’isola e non ci troviamo in un aeroporto del nord. Quindi abbiamo dovuto aspettare che uscisse il sole. Ho trovato veramente imbarazzante questa condizione visto che ci sono persone che stanno perdendo appuntamenti di lavoro e coincidenze. Sto chiedendo agli Enti preposti se sia normale che in un aeroporto internazionale, come quello di Cagliari, o nel resto dell’Isola, non sia pronto un sistema per evitare questo fenomeno. Veramente raccontiamo che da noi splende sempre il sole?”

lo dichiara Salvatore Deidda, Presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati