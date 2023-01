Intercettazioni, Foti: fondamentali per attività investigativa, ma no ad abuso

“É curioso come in Italia certi giornali scrivano i disegni di leggi, li commentino e li contestino, però poi in Parlamento non troviamo questi disegni di legge perché non vengono licenziati. Il ministro Nordio ha parlato dell’abuso e dell’uso strumentale delle intercettazioni, che restano fondamentali per l’attività investigativa. Dobbiamo capire se sia giusto che ancora prima che un cittadino sappia di essere indagato, le intercettazioni o i verbali di interrogatorio sono già pubblicati sui giornali”.

Lo ha dichiarato a Rainews 24 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.