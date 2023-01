“Il ministro Urso in questi giorni ha lavorato per ribadire che l’obiettivo di alcune affermazioni non erano benzinai ma un sistema che non ha funzionato. Il governo Draghi aveva quantificato 10 miliardi di extraprofitti. Ne sono entrati 2 e mezzo”.

Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti al Tg2 post.