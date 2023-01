Università, Roscani-La Porta: interrogazione a Bernini su congressi Cgil in atenei

“Tenuto conto che, nel mese corrente, gli Atenei di Teramo e Torino hanno ospitato due riunioni dei rispettivi congressi provinciali della Cgil, riunioni deliberatamente politicizzate nelle quali sono stati anche esibiti simboli identificativi e con chiaro indirizzo politico, abbiamo presentato un’interrogazione al Ministro dell’Università e della Ricerca per sapere se sia a conoscenza dei fatti e se ritenga opportuno che tali tipologie di eventi si tengano all’interno di spazi accademici e in giorni in cui è previsto lo svolgimento delle lezioni”. A dirlo i deputati di Fratelli D’Italia Fabio Roscani e Chiara La Porta, presidente e vicepresidente di Gioventù nazionale, illustrando l’interrogazione presentata al Ministro Anna Maria Bernini.

“Nel testo chiediamo, inoltre, una verifica sulle condizioni alle quali è stata concessa la fruizione degli spazi universitari, tanto dal punto di vista economico, tenuto conto che esiste nel regolamento degli Atenei un tariffario, quanto dal punto di vista della tipologia degli eventi stessi che va valutata in base a criteri scrupolosi nel rispetto dei principi di pluralità e libera espressione”, concludono.