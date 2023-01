Elezioni dirette, Rampelli: province, il Pd allergico alle consultazioni popolari

“Non ci sorprende che i sindaci Nardella e Gualtieri siano contro l’elezione diretta del sindaci metropolitani. Esponenti del PD- hanno come il partito nel quale sono cresciuti – una refrattarietà alle elezioni e alla partecipazione. Lo dimostra l’abolizione delle province che danni immensi sta creando al territorio, e come conferma il sistema elettorale di secondo livello che caratterizza i consigli metropolitani (ex provinciali). La riforma Delrio ha prodotto gli stessi danni del Titolo Quinto della Costituzione come modificata da D’Alema oltre 20 anni fa. Ripristinare le province e le elezioni dirette, sale della democrazia partecipativa”.

E’ quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia.