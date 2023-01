Fiere, Spinelli: dopo pandemia arte dolciaria italiana torna a sognare in grande

“L’arte dolciaria italiana torna a sognare in grande. Al Sigep 2023, il comparto del foodservice dolce, ritrova slancio dopo gli anni della pandemia e raggiunge la cifra record di oltre 200mila presenze da 155 Paesi del mondo. La 44esima edizione del Salone Internazionale di Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè ha prodotto cinque giornate all’insegna del Made in Italy, diffondendo tecnologia e talenti. Un plauso alle aziende artigianali leader nel settore che non hanno mollato durante la fase drammatica del Covid e che, con grande tenacia, hanno continuato ad investire nelle proprie attività. Sono fiera delle nostre aziende del Sud che credono nel futuro dell’Italia”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Domenica Spinelli.