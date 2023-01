Turismo, Russo: grazie a Governo si pongono premesse per il suo rilancio

“Grazie al governo Meloni e al ministro Santanché si pongono le premesse per il definitivo rilancio del turismo in Italia. Con una dotazione di 1 miliardo e 380 milioni il comparto turistico del nostro Paese può avere l’occasione di ripartire dopo il periodo buio degli anni della pandemia. Sono fondi per interventi che spaziano dalla riqualificazione energetica a quella antisismica e rimozione delle barriere architettoniche, passando per restauro, risanamento, digitalizzazione, acquisto di arredi o realizzazione di piscine termali. Garantiremo tutto l’appoggio necessario affinché questo atto sia solo il primo di un percorso virtuoso che porti il turismo italiano verso grandi traguardi”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Raoul Russo.