Governo, Foti: Successi riconosciuti anche da stampa estera

“I primi 100 giorni del governo Meloni non sono un bilancio, ma un punto di partenza. Abbiamo però inanellato una serie di successi e traguardi di cui siamo particolarmente orgogliosi, sebbene la sinistra catastrofista voglia disconoscerli. Il governo Meloni ha approvato in poche settimane la legge di bilancio, è riuscito a far fronte all’emergenza energetica, con misure importanti a favore di famiglie, imprese e ceti più deboli. Ha ottenuto, inoltre, apprezzamenti a livello internazionale, con riconoscimenti anche dalla stampa estera (ultimo in ordine di tempo “Le figaro” che plaude al suo lavoro) per i diversi bilaterali che hanno fatto riguadagnare credibilità alla nostra Nazione, da troppo tempo relegata ai margini, per colpa di una sinistra disinteressata al ruolo di protagonista dell’Italia in Europa e nel mondo. Tanti ancora i progetti in cantiere, che non hanno bisogno di spot. Gli italiani ci giudicheranno alla fine della legislatura”.

Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.