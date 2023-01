Mafia, FdI: Commissione parlamentare indagherà su fenomeni Prato e Firenze

“In questa legislatura la Commissione potrà così indagare sulla natura delle attività tessili, sullo sfruttamento del lavoro e sulla sicurezza, ma anche sulla destinazione dei flussi di denaro, attraverso l’esplicito riferimento ai ‘money transfer’: – spiegano i deputati – fenomeni da sempre oggetto delle nostre denunce su capannoni, serre illegali, mercati abusivi e tutta la filiera economica parallela. Fratelli d’Italia aveva chiesto già nelle scorse legislature di inserire questa possibilità, ma la sinistra si era sempre opposta. Una vittoria di cui andiamo orgogliosi ma che ci carica di responsabilità”.

In particolare, secondo quanto prevede il testo di legge che verrà discusso anche al Senato, la Commissione Antimafia dovrà “accertare e valutare la natura e le caratteristiche delle nuove forme di criminalità organizzata […] con particolare riguardo al settore manifatturiero cinese, particolarmente radicato in alcune zone della Toscana tra Prato e Firenze, con attenzione allo sfruttamento del lavoro clandestino e alla sicurezza nei luoghi di produzione; all’esportazione di capitali verso Stati esteri attraverso canali di trasferimento di denaro, regolari o irregolari”.