Ue, Terzi: garantire alle popolazioni aggredite il necessario supporto e la protezione dei diritti umani 

“Ringrazio la presidenza svedese per la guida che sta assicurando all’Unione in un momento così complicato, a partire dal conflitto in Ucraina. È fondamentale continuare a garantire il necessario supporto economico, militare, politico a Kiev che sta difendendo l’integrità propria e dell’UE intera. Un fronte su cui l’Italia è pienamente impegnata nel fare la sua parte anche rispetto agli oltre 65mila crimini di guerra denunciati dopo l’aggressione russa. È importante sanzionare effettivamente i crimini commessi sul territorio ucraino con l’UE e la Corte Penale Internazionale o un tribunale speciale, applicando il principio di giurisdizione universale. Sono strumenti utili per arrivare a punire i responsabili dei crimini in Ucraina e per proteggere e promuovere i diritti umani. Questo vale anche per l’Iran, dove la repressione prosegue a colpi di torture, processi sommari, condanne a morte ed esecuzioni. Il regime teocratico di Teheran, che si associa a un militarismo sfrenato, sta minacciando le libertà fondamentali dei cittadini iraniani e sta minacciando la stabilità dell’intera regione”.

Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d’Italia Giulio Terzi di Sant’Agata alla riunione del Cosac.