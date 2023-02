Cospito, De Corato: bene le parole di Donzelli! Il centrosinistra deve scegliere non solo a Roma ma anche a Milano con chi stare

Milano, 31 Gennaio 2023 – «Condivido in pieno le parole del collega Donzelli e mi permetto di aggiungere che, non solo alcuni parlamentari romani del PD devono scegliere da che parte stare, se con lo Stato o con gli anarchici, ma anche il candidato alla Presidenza della Regione Majorino! Egli, infatti, durante questa campagna elettorale sta cercando di raccattare qualche voto andando a visitare i centri sociali come il Leoncavallo noto covo di anarchici! Stesso discorso per il suo compagno Sala, che a parole condanna gli anarchici, nella pratica non fa nulla contro le occupazioni abusive dei centri sociali»!

Così l’Onorevole di Fratelli d’Italia e vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali alla Camera, Riccardo De Corato, in merito alle dichiarazioni del collega Donzelli.