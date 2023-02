Cospito, Messina: intimidazioni Valitutti da condannare

“Condanno fermamente le espressioni violente e minacciose, ai limiti di rilievo penale, utilizzate dall’anarchico Pasquale Valitutti in difesa di Alfredo Cospito. Mi auguro che le opposizioni facciano lo stesso. Sono dichiarazioni gravi e inaccettabili che non possono passare in sordina. Sulla difesa della legalità la linea di Fratelli d’Italia è la fermezza, ancora più granitica davanti a queste intimidazioni”.



Così, in una nota, il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Manlio Messina.