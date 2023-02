Cospito, Messina: se Pd vuole togliere 41 bis lo dica chiaramente

“Altro che accusa durissima. L’on. Donzelli ha colto nel segno, sollevando questioni e retroscena che dovrebbero far rabbrividire tutta l’aula, non solo noi! Ci saremmo aspettati infatti una condanna unanime, non una reazione da parte del Pd che mette a repentaglio l’approvazione della legge Antimafia. Da che parte state? Da quella della legge o degli anarchici? Lo Stato non si lascerà intimidire, né ora né mai, e chi confonde i due aspetti, stato di salute con 41 bis, attenta volutamente ad una sentenza che è stata data con cognizione, per i crimini commessi. Se la sinistra è favorevole a togliere il 41-bis a Cospito, lo dica chiaramente. Noi però non ci piegheremo e non staremo mai dalla parte delle violenze, del terrorismo e da chi si è macchiato di reati gravi”.

Lo dichiara Manlio Messina, vice capogruppo vicario di Fratelli d’Italia alla Camera.