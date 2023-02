Lazio, Milani: incontro Rocca-Ance costruttivo e di stimolo per crescita

“La Regione Lazio necessita di interventi sulle infrastrutture troppo a lungo trascurate dalle giunte di centrosinistra. Lo sviluppo del territorio è tema centrale per una politica di rilancio della Regione. Non si può più perdere tempo, occorre investire per creare sviluppo, ed investire bene. Dal confronto con i costruttori edili dell’Ance Lazio sono emerse criticità alle quali, se il centrodestra vincerà la sfida delle regionali, vanno date risposte tempestive e non demagogiche. Nell’era che stiamo attraversando l’attenzione sulla sostenibilità dell’ambiente e lo sviluppo delle infrastrutture è tema cruciale. Nell’ambito dell’incontro sono emersi in particolare questi temi: la rivisitazione delle norme urbanistiche per favorire la rigenerazione urbana, la accelerazione e lo snellimento dei processi burocratici per far partire investimenti in infrastrutture dimenticate dall’amministrazione Zingaretti e l’importanza delle associazioni datoriali nei percorsi di formazione e avviamento al lavoro. Ottimo l’intervento di Francesco Rocca che si è reso disponibile all’ascolto dei presidenti provinciali di tutto il Lazio dell’Ance; richieste da cui partire per rilanciare il settore e la Regione”.

Lo dichiara il deputato di FdI Massimo Milani a margine del convegno organizzato a Roma dall’Ance con il candidato del centrodestra alle Regionali del Lazio Francesco Rocca.