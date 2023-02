Anarchici, Kelany: solidarietà a Meloni e Crosetto

“Tutta la mia solidarietà al presidente del consiglio Meloni ed al ministro della difesa Crosetto per le minacce subite dagli anarchici, che stanno alzano sempre più il livello di scontro, tanto da far temere per nuovi attacchi non solo in territorio nazionale ma anche presso alcune sedi consolari all’estero. Dopo il sostegno a Cospito per la revoca del 41 bis oggi arrivano a minacciare le istituzioni per far cambiare posizione sulla guerra in Ucraina. Non rendersi conto di quanto la situazione stia peggiorando è da irresponsabili e il fatto che la sinistra continui a sostenere la causa di Cospito, chiedendo per questi la revoca del carcere duro, è inaccettabile e rischia di indebolire lo Stato. Mentre siamo sotto attacco c’è chi perde tempo a cercare terreno di scontro politico con il primo partito di maggioranza, facendo in questo modo danni incalcolabili. Ciò che è certo è che questo governo non si farà intimidire e non cederà di un millimetro di fronte ai terroristi”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Sara Kelany.