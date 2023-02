Anarchici, Tubetti: solidarietà a Meloni e Crosetto, su 41 bis non arretriamo

“Piena solidarietà al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e al ministro della Difesa, Guido Crosetto, per le minacce ricevute – le ennesime – in una lettera recapitata alla redazione de ‘Il Resto del Carlino’. Il clima di tensione che si respira in queste ore è preoccupante, sappiano però violenti, eversivi o figli di papà viziati che siano, nemici della democrazia e della Nazione che Fratelli d’Italia non transige sul 41 bis come strumento di contrasto a mafia e terrorismo”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Francesca Tubetti.