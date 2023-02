Case Grenn, Foti: Schlein contro interessi italiani

“La sinistra ancora una volta rema contro gli italiani. Mentre, infatti, un vasto fronte di categorie economiche e cittadini contesta legittimamente tempi e metodo attraverso cui l’Ue sarebbe intenzionata a chiedere un adeguamento delle infrastrutture ai proprietari degli immobili, c’è chi, come il Pd, si dimentica di tutelare gli interessi dei cittadini. Non sorprende affatto la posizione a favore di questa direttiva della candidata alla segreteria del Pd Schlein: all’evidenza, per lei, la proprietà è un furto ed è la ricetta conseguente a questa impostazione culturale politica. Parliamo infatti di una direttiva che costringerebbe i proprietari di case a dover sostenere spese medie nell’ordine dei 20 o 30 mila euro, senza potere contare su alcun aiuto economico da parte dell’Europa. Una vera e propria stangata sui proprietari di immobili che giustamente si stanno mobilitando al riguardo e che possono di certo contare sull’appoggio di Fratelli d’Italia”.

Lo dichiara il Capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti.