Cospito, Barcaiuolo: la città di Bologna nel mirino di nuove minacce da parte di anarchici. Serve ferma condanna, ma nostra posizione non cambia

“Piena solidarietà alla redazione de ‘Il Resto del Carlino’ che ha ricevuto questa mattina una telefonata minatoria in cui veniva indicata Bologna come prossima tappa di un ‘grave attentato’ da parte di sodali di Alfredo Cospito. Continua la scia di violenza e minacce, serve una ferma condanna nei confronti di chi continua ad alzare la tensione fomentando un clima che speravamo di aver consegnato alla storia”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Michele Barcaiuolo, che aggiunge: “La nostra posizione non cambia: pensare di revocare il 41 bis per motivi di salute ad un detenuto aprirebbe una breccia per centinaia di richieste di revoca, creando un pericoloso precedente. Se un detenuto al 41 bis ha bisogno di cure deve essere curato, ma questo può avvenire mantenendo le limitazioni previste per i contatti con l’esterno. E conclude: “mi auguro che tutte le forze politiche prendano posizione stigmatizzando questa pericolosa deriva di violenza, senza lasciare margini, nemmeno residuali, all’ambiguità che certa sinistra ha avuto sulla vicenda Cospito.”

